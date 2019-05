StuttgartNoch ist ein leises Zittern in der Stimme des Konzertveranstalters. Das City of Birmingham Symphony Orchestra, also der Klangkörper, bei und mit dem Simon Rattle und zuletzt auch ein bisschen Andris Nelsons ihre Weltkarriere als Dirigenten begannen, hat schon Platz genommen auf der Bühne des Beethovensaals, als Michael Russ dem Publikum erklärt, warum an diesem Donnerstagabend alles doppelt anders ist als geplant. Nach der Absage von Yuja Wang hatte man Patricia Kopatchinskaja als Solistin verpflichtet – und nach deren kurzfristiger Absage hat Kit Armstrong zugesagt. Dass dieser Pianist anschließend Schumanns Klavierkonzert als hochdifferenziert