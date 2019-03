StuttgartAmerika – die Schrift erscheint in großen, weißen Lettern vor einem weiten, blauen Himmel. Vor über 100 Jahren schon konnte sich Amerika in der Fantasie Franz Kafkas vom Traum zum Alptraum wandeln. Aus Brünn, der zweitgrößten Stadt Tschechiens, kommt die Kafka Band. Am Montag stellte sie im Stuttgarter Kammertheater vor dem weiten Horizont ihr neues Album vor: „Amerika“ heißt es, wie Kafkas Romanfragment.

Sechs Jahre sind vergangen, seitdem der Plan zur Gründung der Kafka Band reifte, spät nachts in einer Kneipe am Rande der Leipziger Buchmesse – Erwin Krottenthaler vom Literaturhaus Stuttgart erinnert sich daran. Dort, im Literaturhaus,