StuttgartEinen schönen Rahmen hat Joe Jackson sich ausgedacht für sein Jubiläumskonzert. Als Intro und zum Ausklang spielt er „Alchemy“, ein verwunschenes Stück Musik vom aktuellen Album „Fool“, das an den Glamour und die Filme des alten Hollywood denken lässt. Am Sonntagabend im ausverkauften Beethovensaal der Liederhalle erklärt Jackson das Stück so: „Alchemie ist der Versuch, aus Nichts etwas Magisches zu machen, und genau das probieren wir auch.“ 40 Jahre nach seinem ersten Album „Look Sharp!“ möchte er dieses und ein weiteres aus jedem Jahrzehnt in den Fokus nehmen, doch er hält sich nur zu Beginn und keineswegs sklavisch ans Konzept.

Die