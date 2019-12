EsslingenEr ist BBC Radio 3 New Generation Artist, Rising Star der European Concert Hall Organisation und Künstler in der Reihe „Junge Wilde“ des Konzerthauses Dortmund: Mit seinen 25 Jahren hat der Trompeter Simon Höfele bereits einige Stufen der Karriereleiter erklommen. So jugendlich-unbekümmert wie sein Auftreten beim jüngsten Meisterkonzert im Neckar Forum wirkte auch sein Bläserspiel – locker, mühelos und getragen von einer unbändigen Musikalität.

Den Kopfsatz von Tomaso Albinonis Trompetenkonzert d-Moll op. 9, Nr. 2 ging er mit einer derartigen Leichtigkeit an, dass man den Eindruck gewann, Trompete spielen könne jeder. Wer es versucht,