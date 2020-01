Gesellschaftliche Debatten an die Bühnen tragen

Bühnenvereins-Chef Marc Grandmontagne und Wissenschaftler Peter W. Marx diskutieren die Zukunft der Theater

Über die Zukunft der Stadttheater diskutierten Marc Grandmontagne, der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, und der Theaterwissenschaftler Peter W. Marx an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Mit Akademiechefin Elisabeth Schweeger hoben sie die Bedeutung politischer Diskurse an den Bühnen hervor.