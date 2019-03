EsslingenEine gemeinsame Sprache mit gehörlosen und hörenden Schauspielern zu finden, hat den Regisseur Jeffrey Döring herausgefordert. Mit dem Gehörlosentheater am Gasteig in München hat er Nikolai Evreinovs Stück „Die Hauptsache“ in Szene gesetzt. Die Produktion ist am morgigen Samstag im Schauspielhaus der Württembergischen Landesbühne in Esslingen zu sehen. Nach den viel beachteten Vorstellungen in München geht die Produktion jetzt auf Deutschlandtour.

„Ich wünschte, ich hätte den gehörlosen Spielerinnen und Spielern in den Proben mehr helfen können“, findet der Autor und Regisseur, der an der Ludwigsburger Akademie für Darstellende Kunst