EsslingenDer Dernière von „Elvis, Comeback“ am 4. Januar 2020 fiebert Cornelia Däumling entgegen. „Die Produktion ist eine Herausforderung, was das Ankleiden angeht.“ Blitzschnelle Kostümwechsel und eng getaktete Abläufe sind für die Garderobiere kein Problem. Bevor sie an die Württembergische Landesbühne nach Esslingen kam, hat die gelernte Schneiderin an großen Häusern in Deutschland gearbeitet – und das in unterschiedlichen Bereichen und Positionen. Obwohl sie mit 67 Jahren eigentlich längst in Rente wäre, will sie die Arbeit am Theater nicht missen.

Gerade die Tätigkeit als Ankleiderin macht der aufgeschlossenen Stuttgarterin Freude. Als