Filmakademie-Leiter blickt in Zukunft

Internationalisierung, Diversität, Kreativität: Der Akademiechef erklärt, warum er die Institution umbauen will

Thomas Schadt, Leiter der Filmakademie Ludwigsburg, will seine Institution auf Zukunftskurs bringen, um ihre Erfolge zu sichern. Er plant eine stärkere Internationalisierung, Deutschkenntnisse als Studienvoraussetzung sollen wegfallen. Denn im Filmbusiness spricht man Englisch. Und er will die soziale Vielfalt in der Studentenschaft erhöhen.