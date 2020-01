StuttgartDer erste Eindruck: hier geht es unkonventionell zu. Wer Ellen Strittmatter im Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) besuchen will, wird nicht von einer Sekretärin empfangen, sondern von ihrem Assistenten. Er kümmert sich um die Termine seiner Chefin. Und er ist es auch, der den Tee serviert. Im vergangenen Jahr hat Ellen Strittmatter die Abteilung Kunst des ifa übernommen – und der sympathische Rollentausch lässt hoffen, dass diese leise, neue Chefin frischen Wind bringen könnte.

Strittmatter, 1976 in Freiburg geboren, hat zwar auch an der Stuttgarter Akademie Kunsterziehung studiert, aber an sich ist sie eine Quereinsteigerin. Die