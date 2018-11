Esslingen - Wie immer ist die Esslinger Landesbühne (WLB) der mitteleuropäischen Theaterzeit um ein Jahr voraus. Während andere Sprechtheater noch an der aktuellen Saison feilen, ist bei der WLB schon die Spielzeit 2018/19 in Stein gemeißelt oder zumindest unterschriftsreif für die Gastspielverträge. Wer kraft Kulturauftrag des Landes auch in die Fläche geschickt wird, muss eben so früh auf den Plan treten wie die rege Konkurrenz um Stadthallentermine und die Gunst kommunaler Kulturreferenten.

Zusammen mit den Landesbühnen Tübingen und Bruchsal gab die WLB gestern ihren Spielplan bekannt.