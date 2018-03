EsslingenAuch Männer gehen in Esslingen gern zum Frauenarzt. Was weder ein Fall für den Psychoanalytiker ist noch hyperkorrekte Gender-Anpassung, sondern ein Theaterspaß, den die Esslinger Landesbühne (WLB) wieder ins chaotisch pralle Studioleben ruft. „Der Frauenarzt von Bischofsbrück“ – jene legendäre Kult-Hörspielserie des SDR aus den frühen 80ern – entwickelte sich in der Live-Reanimation an der WLB zum Publikumsrenner. Jetzt gehen zwei neue Folgen an den Start: am heutigen Donnerstag Nummer sieben, am 22. März Nummer acht. Regie führt, wie bereits in den Folgen eins bis drei, Christine Gnann.

Und wieder wird der Titelheld Dr. Borg, der sich