EsslingenDer Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher – 24 Nazi-Größen, darunter Göring, Heß, Speer und von Ribbentrop – endete 1946, bis 1949 folgten im Nürnberger Justizpalast zwölf weitere Verfahren wegen NS-Verbrechen. Angeklagt waren unter anderem Ärzte, Militärs – und Juristen. Den Prozess des Jahres 1947 gegen die Robenträger des Nazi-Regimes, die in den Gerichtssälen Recht in Unrecht verwandelten, griff der amerikanische Autor Abby Mann in einem 1959 in den USA gesendeten TV-Drama auf. Kurz danach bearbeitete er seinen Text zum Drehbuch für Stanley Kramers Spielfilm „Das Urteil von Nürnberg“, 1961 uraufgeführt und hochkarätig besetzt