Kreis EsslingenNeue Kirchenmusik ist der Schwerpunkt von Christian König. Deshalb hat der Bezirkskantor vor etwas mehr als einem Jahr einen Gospelchor ins Leben gerufen. Christen aus allen Kommunen, die zum Bezirk gehören, sind eingeladen, in dem Projektchor drei Monate lang gemeinsam zu singen und dann zum Abschluss bei zwei Konzerten aufzutreten. „So blickt jeder mal über den Tellerrand seiner Gemeinde“, sagt König. Er möchte die Sängerinnen und Sänger mit dem breiten Spektrum der Gospels vertraut machen. Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Dezember, lädt der derzeitige Projektchor zu Abschlusskonzerten in Esslingen-Zell und in Plochingen