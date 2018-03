Esslingen (red) - An der Esslinger Landesbühne (WLB) wird das Thema „Original oder Fälschung“ (siehe Rezension links) weitergeführt. Die WLB hat als erste Bühne die Theaterrechte an „Schtonk!“ erworben, Helmut Dietls legendärer Filmsatire von 1992 über den Skandal um die gefälschten, 1983 vom „Stern“ veröffentlichten Hitler-Tagebücher. Am 10. Februar feiert die Theaterfassung im Esslinger Schauspielhaus ihre Uraufführung. Gleich zwei Rollen wird der frühere „Nachtcafé“-Moderator Wieland Backes übernehmen: Er spielt den Chefredakteur Uwe Esser sowie den Nähmaschinenfabrikanten Karl Lentz, einen Altnazi und Hitler-Devotionalien-Sammler. In dem schwäbischen