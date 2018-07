StuttgartNachträglich fasst man es nicht. Dass nämlich Stuttgart, das so neidisch auf die Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg schielen muss, nicht früher erkannt hat, was die Städtepartnerschaft mit dem indischen Mumbai bedeutet: die Verbandelung mit der größten Filmfabrik der Welt, mit jener vielfältigen Produktionsmaschine, die mit dem Schlagwort Bollywood nur grob zusammenfassbar ist.

Seit 15 Jahren aber gibt es nun ein Festival, das sich vom kleinen Farbtupfer einer Städtepartnerschaft zum größten indischen Filmevent Europas gemausert hat. Vom 18. bis zum 22. Juli laufen nun wieder im Metropol 45 kurze und lange Filme: „3000 Minuten