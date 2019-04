StuttgartPolitik in der Oper – geht das? Der amerikanische Komponist John Adams hat es ausprobiert. An diesem Sonntag singt der Tenor Matthias Klink Mao, und der Bariton Michael Mayes verkörpert Richard Nixon, der 1972 nach China reiste. Ein Gespräch über Oper, Politik und den immer wiederkehrenden US-Präsidenten.

Herr Mayes, Herr Klink, Sie spielen Richard Nixon und Mao. Sieht man das auch?

Klink: Die Inszenierung von Marco Storman ist nicht an den historischen Kontext gebunden. Es ist eher so, dass die Figuren etwas repräsentieren. Und sie inszenieren sich genau so für die Medien, wie es unlängst Donald Trump und Kim Jong-un