StuttgartSmilla Jaspersens Leben ist von einer doppelten Heimatlosigkeit geprägt. Die verstorbene Mutter der jungen Wissenschaftlerin gehörte zu den Inuit in Grönland, Smillas Vater hingegen ist Däne. Sie selbst ist damit eines jener Kinder, die nirgends richtig hingehören und in keinem Teil der elterlichen Kultur wirklich zuhause sind. Während Smilla heute vergeblich versucht, sich in einem ärmlichen Teilort von Kopenhagen einzuleben, hallen in ihr die Tage wider, in denen die grönländischen Inuit einst von der dänischen Kolonialmacht unterdrückt wurden. Zwar wurde sie selbst nie Zeuge der Gewalt, doch sie lebt mit deren Trauma.

„Fräulein Smillas