OstfildernEr hat Mitte der 70er-Jahre den Übergang zur Reformstadt an maßgeblicher Stelle mitgestaltet. Und er war dabei, als die Weichen gestellt wurden für eines der größten Siedlungsprojekte im Land, den Scharnhauser Park. Gerhard Maier hat sich über die Maßen für seine Heimatstadt Ostfildern engagiert, nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern auch im Sport und in der Kirche. Am vergangenen Mittwoch ist der Nellinger nach einem erfüllten Leben im Alter von 96 Jahren gestorben, reich dekoriert für seinen vielfältigen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit.

„Er war einer, der Ostfildern entscheidend mitgeprägt hat“, sagt Oberbürgermeister Christof