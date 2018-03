PlochingenMit Worten zu spielen, ist seit Kindheitstagen eine Leidenschaft von Bianca Maria Uhl. Auch das Nadelspiel ist der Plochinger Theaterpädagogin vertraut. „In meiner Familie ist immer viel gehäkelt, gestrickt oder geknüpft worden.“ In ihrem neuen Bühnenprogramm bringt sie nun Worte und Wolle zusammen. Umgeben von Körben und Schachteln mit flauschigem Garn sitzt die Künstlerin, das Strickzeug in der Hand, im Probenraum unterm Dach ihres Hauses. „Alles muss ganz klein beginnen...“, rezitiert sie das Intro zu ihrem neuen Programm „Komme was Wolle“, mit dem sie in der Altbacher Ulrichskirche Premiere feiert. „Da rede ich über die mühsame erste Reihe,