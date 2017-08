Was ist eigentlich Heimat? Und was bedeutet der Begriff für den Einzelnen? Für manch einen ist es ein Ort, für andere sind es Menschen. Sicher ist es aber ein Gefühl von Geborgenheit, das bei den meisten Menschen mitschwingt, wenn sie an Heimat denken. Häufig verbindet man mit dem Sich-Zuhause-Fühlen auch eine gute Arbeit, möglicherweise eine Arbeit, die in der Natur oder mit der Natur stattfindet. Der Heimatbegriff ist also vielseitig besetzt.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w