EsslingenDes einen Freud, des anderen Leid: Wühlmäuse gehören zu den Gartenbewohnern, mit denen selbst versierte Naturliebhaber in ihren Gärten selten Frieden schließen. Mit ihren scharfen Zähnen fressen sie Wurzelgemüse, Blumenzwiebeln und die Wurzeln junger Bäume und Gehölze an. Es gibt aber Möglichkeiten, der Plage Herr zu werden. Auf Einladung der Obst- und Gartenbauvereine RSKN und Wäldenbronn gab Paul Pfinder aus Raidwangen, ein mit allen Wassern gewaschenes schwäbisches Schlitzohr sowie der ehemalige Pflanzenschutzbeauftragte im Landkreis Esslingen in Personalunion, sein Wissen bei einem Fangkurs weiter.

„Nur eine tote Wühlmaus ist