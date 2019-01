WernauVor vier Jahren herrschte im Post-Hochhaus in Wernau große Aufregung. Mieter, die mehr als vier Jahrzehnte dort wohnen, sollten auf ihre alten Tage ausziehen, weil das Gebäude abgebrochen werden soll. Etwa die Hälfte der Mieter hat das Posthaus an der Kirchheimer Straße inzwischen verlassen, die andere Hälfte wird voraussichtlich im Dezember in den Neubau „Carré am Herdweg“ auf der anderen Straßenseite ziehen. „Keinem einzigen Mieter wurde gekündigt“, freut sich Bürgermeister Armin Elbl, dass die Stadt und die Wohnbau Wernau einen friedlichen Weg gefunden haben. „Ich glaube, dass sich der ein oder andere sogar freut, in einen Neubau ziehen zu