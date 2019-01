WernauAn den großen Projekten – Sanierung der Teckschule und Sportpark Neckartal – rüttelte am Montagabend keine Fraktion des Wernauer Gemeinderats. Diskutiert wurde mal wieder über den leeren Bahnhofsplatz, für dessen Neugestaltung kein Geld vorhanden ist. Sparen wollten CDU und Freie Wähler am geplanten Gebäude für Flüchtlinge in der Adlerstraße. Am Ende blieb es dabei: Die Stadt braucht ein Haus für 24 Personen. Aufgeregt, aber ergebnislos wurde über die Umgehungsstraße diskutiert. Den gesamten Haushaltsplan 2019 verabschiedete das Gremium dann einstimmig, ebenso die Wirtschaftspläne für die Bäder und die Stadtwerke.

Finanziell geht es der