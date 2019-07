WendlingenDie Bestattungskultur in Deutschland ist im Wandel. Neben klassischen Reihengräbern findet man heute auf den Friedhöfen immer mehr umgenutzte Flächen. Dieser Trend macht sich auch in Wendlingen bemerkbar: Während 1990 von 114 Bestattungen im Stadtgebiet noch rund 80 Prozent Erdbestattungen waren, sank diese Quote bis 2004 bei einer gleichbleibenden Zahl an Todesfällen auf 51 Prozent.

Die Stadt beschloss bereits im Herbst 2005 die Errichtung von Urnenstelen mit insgesamt 85 Urnenkammern sowie die Einrichtung eine Grabfeldes für anonyme Urnenbestattungen auf den Friedhöfen in Wendlingen und Unterboihingen. Obwohl die Stadt davon ausging,