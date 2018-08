Landkreis Esslingen Auf dem Bildschirm des Smartphones ploppt eine Nachricht auf: „Amtliche Unwetterwarnung vor schweren Gewittern mit Sturmböen und Hagel“. Wer eine Warnapp auf seinem Smartphone hat, wird rechtzeitig vor möglichen Gefahren in seiner Umgebung gewarnt. Aber nicht bloß über Unwetter, auch über Chemie- und Reaktorunfälle oder verunreinigtesTrinkwasser wird man benachrichtigt. Häufig wird im Radio, Fernsehen und Internet über Gefahren informiert. Mit der Sirene in der Hosentasche soll man kein mögliches Risiko verpassen – per App wie „Nina“ oder Katwarn, die an das Warnsystem des Bundes angeschlossen sind.

„Nina“ ist nur eine von