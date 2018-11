Deizisau Eine alte Villa mit einem parkähnlichen Garten macht Platz für sechs Häuser. Das sieht der Entwurf für den Bebauungsplan „Wert I“ in Deizisau vor. Die große Mehrheit des Gemeinderats befürwortet die Pläne eines Deizisauer Bauträgers, ein Ratsmitglied wehrt sich gegen die „massiven Baukörper“ an der Ecke Wert- /Achalmstraße. Im Gremium hatte es deshalb wohl seit längerer Zeit intensive Debatten gegeben.

Die Wohnraumsituation in Deizisau sei „mehr als angespannt“, führte Bürgermeister Thomas Matrohs in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in das Thema ein. Die Gemeinde stelle sich dem Thema und lasse nun die Verdichtung an einer Stelle zu,