HochdorfVom Rathaus liegt das Gebäude der evangelisch-methodistischen Kirche, die in Hochdorf Friedenskirche heißt, nur einen Steinwurf entfernt in direkter Nachbarschaft zum evangelischen Gemeindehaus. Die Gemeinde hat diese Kirche in der Kirchstraße 3 nun gekauft. Sie wird nach der Schlüsselübergabe am 19. Januar zum „Vereinshaus“.

Die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde Hochdorf gehört wie die Deizisauer zum Bezirk Plochingen. Bekanntermaßen schließen sich die drei Kirchengemeinden zusammen, in Plochingen haben neben der Stadthalle die Arbeiten für den Neubau des zentralen Standorts begonnen.

„Wir wollen die Räume den Hochdorfer