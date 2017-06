Wernau (gg/eli) - Wegen ihrer Beteiligung an der Schlägerei am Sonntagmorgen in Wernau sind seit gestern Nachmittag zwei Männer in Untersuchungshaft. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft gestern mit. Gegen die Verdächtigen wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Der 14-Jährige, der bei der Auseinandersetzung schwer verletzt worden ist, schwebt nach Angaben der Polizeidirektion Reutlingen nicht mehr in Lebensgefahr.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w