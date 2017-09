Anzeige

Mit Kuba verbindet man in erster Linie Farbenvielfalt. Diese lebensbejahende Buntheit in den Arbeiten von Adalberto Martinez Alvares war es auch, die Anu Paflitschek sofort für die expressiven Bilder des kubanischen Künstlers eingenommen hat. „Da ging mir das Herz auf“, sagte die erste Vorsitzende der Initiative Mahlwerk bei der Eröffnung der Ausstellung unter dem Titel „Traumbilder“ in der Steingießerei im Dettinger Park.

Für Paflitschek war klar, dass die Initiative Mahlwerk den 27-jährigen, der unter dem Künstlernamen Altazzo firmiert, unterstützt. Seit fünf Monaten ist er in