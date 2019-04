AltbachDie Turmuhr der evangelischen Kirche in Altbach schlug neunmal am Samstagmorgen, als sich auf dem Parkplatz über 50 fleißige Müllsammler und ein Hund mit gelber Warnweste versammelten. Gemeinsam sollte es dem Unrat im Ort an den Kragen gehen. Die verteilten gelben Westen markierten den Slogan der Markungsputzete: „Die andera machet solutions – mir helfat“.

Und darum ging es auch. Initiator Werner Kurz freute sich über das große Interesse: „Meine Erwartungen wurden übertroffen, ich schätzte, dass um die 40 Helfer kommen.“ Er erklärte den Ablauf der Markungsputzete und warnte davor, gefährliche Gegenstände, wie Spritzen mit bloßen Händen anzufassen. „Scherben, spitze und schwere Gegenstände kommen in den Eimer, der Rest in die Säcke.“ Mit einem Augenzwinkern und dem Hinweis, keine Autos aufzuklauben, schickte Werner Kurz die eifrigen Müllsammler auf ihre Mission. In Zweiergruppen zogen die Freiwilligen mit Eimern, Müllsäcken bewaffnet in die elf verschiedenen Gebiete, um dort Abfall aufzusammeln. Die Gemeindeverwaltung stellte dafür zusätzlich Aufklaube-Stöcke zur Verfügung. Rund drei Stunden hieß es nun, an verschiedenen Ecken in der Gemeinde, dem Müll zu Leibe zu rücken. An definierten Sammelstellen konnten größere Gegenstände deponiert werden. Am Schluss der Sammelaktion gab es für die Helfer zum Dank ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

Für Martin Funk war es selbstverständlich, dass er bei der Aktion mitmachte. Er findet: „Jeder soll mit machen.“ Für ihn sei es kein Zwang, sondern eine freiwillige Verpflichtung zum Wohl der Gemeinschaft. Funk will da als Beispiel für die Bürgerschaft voran gehen. Und schon stapfte er mit einer Gruppe davon, um seine Gemeinde sauber zu halten. Ebenso mit guter Laune war Pfarrer Gunter Weiß der evangelischen Kirchgemeinde dabei. Er musste allerdings feststellen, dass er für die zur Verfügung gestellten gelben Westen zu groß sei. „Da der Initiator Werner Kurz die Idee mit der Markungsputzete im Kirchgemeinderat vorbrachte, bin ich gerne mit dabei.“ Er erinnerte sich an das religiöse Motto aus den 1980ern – Bewahrung der Schöpfung. Weiß betont: „Dieses frühere Schlagwort zählt bis heute noch.“ So wurde denn in Altbach die Welt am Samstag wieder ein bisschen sauberer.