NürtingenAlle zwei Jahren gehen in der Hölderlinstadt – im Wechsel mit der Nürtinger Krimizeit – die Jazztage über die Bühne. Diesmal dehnt sich der Konzertreigen, beginnend am 10. Februar, über einen Zeitraum von fast zwei Monaten. Mit einem Jazz-Spaziergang am 3. April enden die Jazztage 2019.

Der Umstand, dass die Jazztage nun in die 18. Runde gehen und quasi schon Tradition sind, spreche für sich, sagte Bürgermeisterin Annette Bürkner bei der Vorstellung des Jazztage-Programms. Man könne hier durchaus von einer „Erfolgsgeschichte“ sprechen. Dass die Veranstalter – neben dem städtischen Kulturamt sind wieder mehrere freie Kulturträger als