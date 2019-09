OstfildernEine kleine, aber feine Werkstatt im Industriegebiet in Kemnat. An den Wänden hängen zahlreiche Utensilien und Materialien in unterschiedlichen Größen und Farben. Leise Musik spielt im Hintergrund, daneben ist das Surren einer Maschine zu hören. Bei den Gebrüdern Müthel von Ring and Roll dreht sich alles um das wichtigste Werkzeug des Tennisspielers: den Schläger.

Die Geschichte des Familienunter-nehmens hat vor mehr als 20 Jahren begonnen. „Ich habe selbst Tennis gespielt, und irgendwann wurde das Bespannen der Schläger zu teuer“, erklärt Michael Müthel, der Gründer von Ring and Roll. „Unser Vater hat mir dann das erste Bespannungsgerät