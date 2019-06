Plochingen (kh)Nahezu im gesamten Stadtgebiet von Plochingen ist am Donnerstag um 15.42 Uhr der Strom ausgefallen, teilte die NetzeBW mit. Über Umschaltungen sei es bis gegen 18 Uhr gelungen, wenigstens die Hälfte der Betroffenen wieder mit Strom zu versorgen. Die Innenstadt sei aber nach wie vor von der Versorgung abgeschnitten gewesen. Weil die beiden Fehlerstellen in einem Erdkabel auf der gleichen Leitungsstrecke liegen, sei es nicht möglich gewesen, die Versorgung über Umschaltungen möglichst rasch wieder komplett herzustellen, erklärte eine Sprecherin. Das Stück müsse zuerst repariert werden, damit alle Haushalte wieder Strom haben. Ein Kabelmesswagen habe die beiden Fehlerstellen ermittelt, danach habe die Reparatur des betroffenen Stücks begonnen. Diese Arbeiten dauerten am Abend noch an. Bis wann sie beendet werden, vermochte die Sprecherin nicht zu sagen. Es sei nicht abschätzbar, wann die Stromversorgung wieder komplett hergestellt werden könne.