NeuhausenÜber die Erhöhung der Kindergartengebühren möchte die Gemeinde Neuhausen künftig unter Ausschluss der Öffentlichkeit entscheiden. Nach den heftigen Protesten von Eltern gegen die geplante Erhöhung bei einer Nachholsitzung im Oktober (wir berichteten), steht nun in der Sitzung am heutigen Dienstag, 19. November, ein Antrag der Verwaltung auf der Tagesordnung. Dieser gravierende Schritt, über den die Gemeinderäte abstimmen sollen, schlägt schon vor der Sitzung in der Fildergemeinde heftige Wellen.

Die betroffenen Eltern sind über die Pläne der Verwaltung empört. Julia Mattausch formulierte es in einem Brief an unsere Redaktion drastisch.