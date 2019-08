DenkendorfKinder haben zu wenig Bewegung“, davon ist Stefan Schibat überzeugt. Deshalb bietet der Sport- und Gymnastiklehrer seit Jahren im Rahmen des Sommerferienprogramms verschiedene Camps für Kinder und Jugendliche an, in denen die Bewegung im Mittelpunkt steht. Im Sommercamp dürfen 26 Jungs und Mädchen im Alter zwischen sieben und elf Jahren eine Woche lang in verschiedene Sportarten hineinschnuppern, einfach nur toben oder eine Runde „Mäxle“ an der Tischtennisplatte vor dem Kinder- und Jugendzentrum Focus spielen, wo die Gruppe ihr „Basislager“ aufgeschlagen hat.

„Mein Ziel ist es, dass sie eine tolle, erlebnisreiche Woche mit viel