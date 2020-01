HochdorfSchon mehrere Jahre beschäftigt den Hochdorfer Gemeinderat bekanntermaßen das Gebäudeensemble „Im Hof 1,3 und 5“. Die einjährige Galgenfrist für das kleine Häusle mit der Hausnummer 3 läuft noch. Die angrenzenden Gebäude Im Hof 1 und 5 sollen laut aktueller Planung im Frühjahr von der Kirchheimer Firma Feess abgerissen werden, um so eine Neubebauung zu ermöglichen. Im Ort ist das Haus mit der Nummer 3 unter verschiedenen Namen bekannt: Während es manchen als „Schusterhäusle“ präsent ist – angelehnt an den Schuster, der dort einmal tätig war, ist es für andere Hochdorfer ganz klar das „Grafa-Häusle“. Der Name rührt von ehemaligen, langjährigen