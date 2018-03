Köngen Der Auftritt des legendären Sängers, Bandleaders und Komponisten Paul Kuhn 2002 war das absolute Highlight im Jazz-Club „Schloss Köngen“. Nach 16 Jahren endet die Erfolgsgeschichte des rührigen Vereins, in dem bis dato 170 Konzerte von namhaften Jazzern stattgefunden haben. Die Macher sind müde geworden, begründet der Vorsitzende, Gerhard Götz, die Entscheidung. Wehmut schwingt mit: Schön war die Zeit. Ein Schreiben an die Mitglieder ist unterwegs. Bei der Hauptversammlung am 7. März steht die Auflösung des Vereins auf der Tagesordnung.

„Wir sind gesund aufgestellt“, sagt Gerhard Götz über die finanzielle „Top-Situation“ des Jazz-Clubs.