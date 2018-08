Kreis EsslingenVor einem guten Jahr haben sich Patrick Geller aus Lichtenwald, Jahrgang 1990, und Simon Höhn aus Filderstadt, Jahrgang 1996, im Sport- und Fitnessclub Old Samson in Denkendorf getroffen. Dort hatten sie denselben Kurs belegt und entdeckten schnell ihr gemeinsames Interesse: das Trailrunning, also joggen abseits geteerter Wege, am liebsten den Berg hinauf. „Als Kind hat man ja immer irgendwelche Träume“, sagt Simon Höhn, der mit dem Urlaub in den Bergen aufgewachsen ist. „Dann merkt man, der Traum ist realistisch.“ Nun wollen die beiden Trailrunning und Bergsteigen kombinieren und im September den 4810 Meter hohen Mont Blanc