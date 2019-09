NeuhausenDer Finanzzwischenbericht von Neuhausens Kämmerer Stefan Hartmann fiel alles andere als positiv aus. Statt der erwarteten elf Millionen Euro nimmt die Gemeinde wegen der angespannten Wirtschaftslage im Jahr 2019 nur noch acht Millionen an Gewerbesteuern ein. Die Sorge um die Konjunktur beschäftigte auch die Gemeinderäte in ihren Zielreden zum Haushaltsplan 2020. Ein großes Thema der Kommunalpolitiker war die Zukunft der Sportstätten.

„Die finanzielle Lage wird schwieriger“, was sich nicht zuletzt in der angekündigten oder bereits angesetzten Kurzarbeit in den Betrieben niederschlage, brachte Mariela Herzog (Freie Wähler) die Probleme auf