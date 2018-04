Anzeige

EsslingenMike Paul, der Bezirksvorsitzende der Industriegewerkschaft Bau, nimmt die Verantwortlichen in den Rathäusern der Region in die Verantwortung: „Schlaglöcher werden von Winter zu Winter größer und tiefer, wenn man nichts tut. Es lohnt sich also, möglichst früh Geld in die Hand zu nehmen und die Straßen in Ordnung zu bringen.“ Und er appelliert an die öffentliche Hand, mehr für die Sanierung der Verkehrsinfrastruktur zu tun. Damit Straßenschäden nicht unbemerkt bleiben, ruft Mike Paul Autofahrer auf, gerade nach der Winterzeit verstärkt den Schlaglochmelder des Auto-Clubs Europa (ACE) im Internet zu nutzen.

Der ACE-Schlaglochmelder gibt angezeigte Schäden direkt an die zuständige Straßenbaubehörde weiter. „Autofahrer können also aktiv dazu beitragen, dass in den Ämtern der Druck erhöht wird, für bessere Straßen zu sorgen“, gibt Mike Paul zu bedenken. Die Palette möglicher Straßenschäden reicht vom wegbröckelnden Seitenstreifen bis zum Asphalt-Krater. Solche Mängel sind nicht nur ärgerlich – sie können auch gefährlich sein. Trotzdem gehören sie nach den Beobachtungen der IG Bau für Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer im Landkreis Esslingen zum Alltag: „Gerade, wenn der Frost sich verzieht, brechen die Asphaltdecken auf.“

Dass sich verstärkte Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur finanzieren lassen, ist für Mike Paul keine Frage: „Allein im vergangenen Jahr lag der Haushaltsüberschuss von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen bei 36,6 Milliarden – so hoch wie noch nie seit der Gründung der Bundesrepublik.“ Wirtschaftsforscher sehen in Deutschland jedoch ein Investitionsdefizit, das auch Gewerkschafter Paul auf den Plan ruft. Sein Credo: „Statt Straßen, Brücken und Schienen kaputtzusparen, brauchen wir eine echte Sanierungs- und Neubauoffensive vom Staat.“ Davon müsse auch der Kreis Esslingen profitieren. Ein „Infrastruktur-Update“ sichere vorhandene Arbeitsplätze, neue könnten entstehen. adi

Beim Auto-Club Europa können Autofahrer via Internet Straßenschäden unter www.ace.de/schlaglochmelder melden.