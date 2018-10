Ruiter Kirbe diesmal ein Sommerfest

24 Stände, 50 blankpolierte Traktoren und viele weitere Attraktionen machen Ruit zu Besuchermagnet

Pünktlich zum Glockenschlag um zwölf Uhr versuchte sich Christof Bolay am Bierfass. Der Ostfilderner Oberbürgermeister brauchte fünf kräftige Schläge, dann floss das flüssige Gold. Organisiert haben es die Jungs der HSG Ostfildern. Der Fassanstich am Ruiter Kronenplatz war nur eine Neuerung der diesjährigen Kirbe. „Ottos Drehorgel“ sorgte für die passende musikalische Untermalung. Die zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohner freuten sich über die heitere Herbstsonne, die sich wie ein letzter Besuch des Sommers anfühlte. Insgesamt 24 Stände zählte der Bund der Selbstständigen (BdS) am gestrigen Ruiter Kirbesonntag. Nicht mitgezählt: alle Geschäfte, die entlang der umfunktionierten Straßen offen hatten.