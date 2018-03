BaltmannsweilerAn das Bild der Großbaustelle hat man sich in der Ortsmitte von Baltmannsweiler schon gewöhnt. Seit Sommer 2016 wird am neuen Rathaus gebaut. Es hat Verzögerungen geben, weil das viele Styropor beim Abbruch des Vorgängerbaus zunächst nicht entsorgt werden konnte und später noch einmal weil der Glaslieferant des Fensterbauers Insolvenz angemeldet hat. Aber all diese Probleme sind Vergangenheit. „Wir kommen nun auf die Zielgerade“, sagt Bürgermeister Simon Schmid mir freudiger Stimme.

Ein grober Zeitplan steht bereits: Ende April soll das moderne Verwaltungsgebäude bezogen werden. Das heißt, für die etwa 20 Mitarbeiter der Gemeinde