NeuhausenFast täglich kommt Tanja Schaller mit dem Fahrrad zur Arbeit. „Nur im Winter bei Eisglätte und Schnee geht das natürlich nicht“, sagt die Mitarbeiterin der Familienbildungsstätte Filderstadt in Sielmingen, die in Neuhausen in der Brühlstraße lebt. Ihre Chefin Beate Jacqué-Schaner, ebenfalls aus Neuhausen, radelt die knapp vier Kilometer in die Wielandstraße 8 ebenfalls richtig gerne. „Manchmal kommen wir als Schlammmonster zur Arbeit“, erzählen die beiden Berufspendlerinnen lachend. Denn die Feldwege, über die sie gerne radeln, sind nicht als offizieller Radweg ausgewiesen und werden daher kaum gepflegt.

„Es wäre schön, wenn da noch