FilderstadtKurz nach Weihnachten könnte man erwarten, dass es in den Tierheimen voll wird. Dem ist aber längst nicht mehr so, wie Anne Dressler und Antje Päglow vom Tierschutzverein Tierfreunde Filderstadt bestätigen. „Das Phänomen Weihnachten gibt es nicht mehr“, betont die Leiterin des Tierheims, Antje Päglow. Stattdessen werden mehr Tiere vor oder in den Sommerferien abgegeben oder im schlimmsten Fall ausgesetzt. „Da kriegen wir viele Kaninchen und Katzen, wenn die Leute feststellen, dass sie in Urlaub fahren wollen und die Tiere im Weg sind.“

Im Tierheim Filderstadt, unweit des Recyclinghofes Bonlanden, gibt es immer etwas zu tun. „Vor allem