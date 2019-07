Kreis EsslingenFachkräftemangel, Probleme bei der Besetzung neuer Stellen sowie Nachwuchssorgen in vielen Berufen und Branchen auf der einen Seite und die vergebliche Suche nach einem Praktikumsplatz auf der anderen. Ein Widerspruch? Erklärungen von Betroffenen und Experten.

Praktikum? Fehlanzeige! Bernd Riedel schüttelt noch immer der Kopf, wenn er an die frustrierenden Erfahrungen bei der Suche zurückdenkt. Der Rentner gibt ehrenamtlich Stützunterricht für Flüchtlinge beim Internationalen Bund im Dick-Areal in Esslingen, und in dieser Funktion unterstützt er die jungen Erwachsenen bei Ausbildungs- und Berufswahl. Für einen 23-jährigen