PlochingenGlücklich ist, wer in diesen Tagen keine Post aus dem Plochinger Gymnasium bekommt. Denn das Regierungspräsidium Stuttgart hat der Schulleitung in der vergangenen Woche bestätigt, bei der Auswahl der 150 Kinder, die im Herbst an dem einzigen G8-/G9-Gymnasium im Landkreis Esslingen anfangen können, korrekt vorgegangen zu sein. Schulleiter Heiko Schweigert hat deshalb jetzt die Briefe auf den Weg gebracht, mit denen er zu seinem Leidwesen 40 Kinder enttäuschen muss: Sie können nicht am Plochinger Gymnasium starten. In diesen Briefen steht aber auch, welche anderen Gymnasien in der Umgebung noch Platz haben. Die Aufnahmebescheide für die