PlochingenBeim Musikverein Plochingen hat sich am Wochenende alles um den beim 43. Rettichfest zum zweiten Mal ausgetragenen „Rettich-Cup“ gedreht. Im Kulturpark Dettinger konkurrierten die Musikvereine Dettingen, Aichschieß und Stuttgart-Hofen um die Gunst des Publikums. Was beim „Rettich-Cup“ neben dem Spaß am Musizieren zählte, war der in Dezibel gemessene Applaus. Auf den Sieger des Wettbewerbs wartete ein Fass Bier.

Viele Besucher schätzten sowohl die Unterhaltung durch die Musiker als auch den Namensgeber des Festes, der zugleich auf dessen Ursprung verwies: den Rettich. Denn einst rief die Stadtkapelle gemeinsam mit dem Obst- und