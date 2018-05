PlochingenBesucher aus der ganzen Region hat es am vergangenen Wochenende zum Bruckenwasenfest in den Landschaftspark vor den Toren Plochingens gezogen. Bei bestem Feierwetter startete am Samstag das bunte Fest. Ein fein sortierter Gartenmarkt lockte Gartenfreunde an, die Dampfbahner konnten wieder zahlreiche Gastfahrer aus Deutschland und der Schweiz mit Dampfloks und Traktoren mobil machen, und die Kleinsten kamen beim Yachtclub, der Segelfliegergruppe sowie in einem Spieleparcours voll auf ihre Kosten.

„Willkommen“, sagten nicht nur Plochingens Bürgermeister Frank Buß und Stadtmarketingchef Thomas Pressel. Mit „You are welcome“