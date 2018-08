FilderstadtBauer wollte Helmut Lutz nie werden. Das war sein Vater, der Kraut auf den Fildern anbaute. 30 Jahre bei Daimler am Band stehen und dann eine goldene Uhr dafür bekommen, wollte er auch nicht. «Die goldene Uhr kann ich mir selber kaufen», sagt er. Ihn zog es in die Ferne. Gelandet ist er in Afrika. Und er hat dort eine Farm: In Ghana baut Lutz Papayas an – und beliefert über den Vertrieb eines alten Freundes in Filderstadt ganz Deutschland. Er trifft den Geschmack der Deutschen für exotische Früchte.

„Afrika ist wie der Wilde Westen“, sagt der 58-Jährige aus Filderstadt. Seine Tropigha Farm liegt rund vier