ReichenbachDa hatten die Organisatoren der Werbeinitiative Reichenbach (WIR) wohl einen besonders guten Draht nach oben und vor allem die richtige Entscheidung getroffen, den Novembermarkt einfach mal im Oktober stattfinden zu lassen. Pünktlich zur Eröffnung um 11 Uhr zeigte sich der Himmel in strahlendem Blau und die Sonne schien ihre wärmenden Kräfte für Reichenbach konzentriert abzugeben. So zog es mehrere hundert Besucher in die Gemeinde an der Fils, um dem Markttreiben beizuwohnen und vielleicht das eine oder andere Schnäppchen zu erstehen.

